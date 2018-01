Leonardo Neves defende liderança no surfe Leonardo Neves defenderá a liderança do Circuito Estadual de surfe, neste final de semana, na segunda etapa da competição, na Praia do Pecado, em Macaé. O surfista, que venceu a primeira fase em Saquarema, terá na sua cola feras como Simão Romão e Flávio Costa, segundo e terceiro colocados, respectivamente.