Lesão de Cleiton Xavier preocupa O técnico Muricy Ramalho pode não contar com uma de suas principais peças no clássico diante do São Paulo, no próximo domingo, no Morumbi. Cleiton Xavier deixou o gramado do Palestra Itália, ontem, após oito minutos de jogo, com entorse no tornozelo direito. "Ele está com o tornozelo bastante inchado, vai fazer um raio X e temos de esperar, mas não dá para fazer previsões nem de volta, pois o edema é muito grande", disse o médico do clube, Vinícius Martins. O lance da contusão do camisa 10 parecia normal. E veio em uma de suas principais jogadas. O meia coloca a bola na frente, ajeita e chuta forte. Ontem, contudo, foi vítima de uma falha no gramado. Pisou em falso e acabou sofrendo a entorse. Saiu de maca, já sem a chuteira. Guerreiro, ainda tentou voltar, mas acabou vencido pelas dores. Se não jogar no clássico, será um desfalque bastante importante.