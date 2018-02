Lesão muscular tira Nadal do Torneio de Roterdã O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, não disputará o torneio de tênis de Roterdã, a partir desta segunda-feira, devido a uma lesão muscular. Segundo um comunicado da organização da competição, o espanhol esteve na cidade para explicar ao diretor do torneio, o ex-tenista holandês Richard Krajicek, o grau do problema e a recomendação dos médicos para descansar. Outros jogadores que desistiram da competição devido a lesões foram o francês Sebastien Grosjean, o holandês Sjeng Schalken e o cipriota Marcos Baghdatis.