Lesão no cotovelo tira Daiane de etapa da Copa do Mundo Uma lesão no cotovelo esquerdo, sofrida durante um treinamento na última quinta-feira, vai tirar a ginasta brasileira Daiane dos Santos da disputa da primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Olímpica, que será realizada em Lyon (França), nos dias 18 e 19 deste mês. A informação foi confirmada, nesta terça-feira, pela Confederação Brasileira de Ginástica. ?Ela terá de ficar duas semanas de molho e não vai dar tempo de treinar e disputar essa etapa. Em sete dias, ela voltará a cuisar da forma física, mas os treinos específicos só daqui 15 dias?, disse Lanova Dias Lopes, assessora de imprensa da entidade. Em Lyon, Daiane dos Santos faria sua primeira apresentação no solo com uma nova música, depois que deixou de lado a canção ?Brasileirinho?. A expectativa é que a brasileira volte a competir na segunda etapa da Copa do Mundo, que acontecerá em Ghent (Bélgica), no início de abril.