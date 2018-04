Lesão no joelho afasta Josué da seleção O volante Josué, do Wolfsburg, foi cortado ontem da seleção que enfrentará Argentina e Chile, dias 5 e 9 de setembro, pelas Eliminatórias. O jogador sofreu lesão no joelho direito e terá de passar por artroscopia. Seu substituto será anunciado hoje. A seleção se apresenta segunda-feira na Granja Comary e embarca dia 3 para enfrentar a Argentina, em Rosário.