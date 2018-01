Lesão pode tirar Maurren do Mundial Depois de ter ficado de fora das finais do salto em distância da Olimpíada de Sydney por contusão, a barreirista e saltadora paulista Maurren Higa Maggi corre o risco de não participar do Campeonato Mundial em Pista Coberta de Atletismo, que será disputado de 9 a 11 de março, em Lisboa. A atleta, de 24 anos, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no aquecimento para a prova dos 60 metros com barreiras do Meeting Internacional Indoor de Atenas, na quarta-feira. Ela desistiu da competição e, nesta sexta-feira pela manhã, desembarcou no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. "Ela será examinada pelo médico Moisés Cohen para a avaliação da gravidade da lesão", diz o técnico Nélio Moura, que orienta a atleta desde o início de carreira. "A tendência, porém, é não correr riscos. É melhor ela ficar fora do Campeonato Mundial de Portugal e ter uma boa recuperação para o resto da temporada."