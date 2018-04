Lesão tira Tyson Gay dos 200 metros no Mundial

O norte-americano Tyson Gay confirmou que não disputará os 200 metros rasos no Mundial de Berlim devido a uma contusão na virilha, segundo anunciou a equipe norte-americana nesta segunda-feira.

O atleta reclamava dessa lesão desde antes do início da competição. No domingo, após a prova dos 100 metros, o atleta chegou a cogitar a hipótese de não disputar os 200 metros.

A contusão de Tyson Gay impede uma possível revanche contra Usain Bolt - o jamaicano quebrou o seu próprio recorde mundial dos 100 metros, com o tempo de 9s58, e garantiu a primeira colocação da prova. Com 9s71, o norte-americano ficou com a medalha de prata.

Agora, Gay só poderá participar do revezamento 4 x 100 metros masculino, em prova que se inicia na próxima sexta-feira. Já as eliminatórias dos 200 metros começam nesta terça-feira e terá a presença do brasileiro Sandro Viana.