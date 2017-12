Lesão tira Vicente Lenílson do Mundial O Brasil sofreu uma baixa significativa a poucos dias do início do Mundial de Atletismo de Helsinque, na Finlândia. Vicente Lenílson, um dos principais velocistas do País e nome importante na equipe do revezamento 4 x 100 metros, abandonou a competição por causa de uma lesão na coxa. Segundo Martinho Santos, secretário-geral da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), "o problema ocorreu quarta-feira, no último treino em Kuortani", cidade a 400 km de Helsinque, local escolhido pela delegação brasileira para a aclimatação. Os resultados dos exames a que Lenílson foi submetido hoje, na Vila Atlética, na Universidade de Helsinque, mostraram que o velocista precisará de pelo menos três semanas para recuperar-se totalmente. O atleta deixará a delegação e voltará para o Brasil. Segundo Martinho, os demais atletas entenderam a situação e ninguém ficou abalado. Sem Lenilson, que integrou a equipe do revezamento 4 x 100 m na conquista da medalha de prata na Olimpíada de Sydney (2000) e no Mundial de Paris (2003) e do ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (2003), o técnico Jayme Netto Júnior passa a contar com cinco atletas para definir o revezamento: André Domingos, Cláudio Roberto Souza, Basílio Moraes, Bruno Pacheco e Jorge Célio. O triplista Jadel Gregório será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura do Mundial, sábado, a partir das 17h30 (11h30 de Brasília), no Estádio Olímpico. Na terça-feira, Jadel, que tem a segunda melhor marca mundial do ano no triplo (17,73 m), disputa classificação para a final. MELHOR DO MUNDO - A sueca Carolina Kluft, campeã mundial e olímpica de heptatlo, é considerada a melhor atleta do planeta. Em Helsinque, seu desafio será bater a própria marca, a melhor da carreira: 7.001 pontos. Em seu caminho estará a campeã mundial de 1999 e vice em Paris, em 2003, a francesa Eunice Barber, dona de melhor marca na prova este ano:6.1889 pontos.