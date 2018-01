Lesionada, Henin-Hardenne desiste do WTA de Montreal A tenista belga Justine Henin-Hardenne, atual número três do mundo, confirmou nesta sexta-feira que não participará do Torneio de Montreal, evento que será realizado a partir da próxima segunda, por causa de uma lesão no joelho direito. "Meu joelho ainda dói e não está totalmente recuperado, além disso, os médicos pediram para que eu descansasse um pouco mais", contou a jogadora, que não disputa torneios desde a final de Wimbledon, em 08 de julho, quando foi derrotada pela francesa Amelie Mauresmo. Por sinal, Mauresmo, que é a líder do ranking da WTA, também não participará da competição canadense por causa de uma lesão. Outra que estará ausente é a tenista norte-americana Venus Williams.