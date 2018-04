Lesionado, brasileiro Renan Barão está fora do UFC 161, no Canadá

SÃO PAULO - O brasileiro Renan Barão está fora do UFC 161, que será disputado dia 15 de junho. O lutador se lesionou no sábado, enquanto treinava para enfrentar o norte-americano Eddie Wineland no duelo principal do evento que acontece em Winnipeg, no Canadá.

Nos últimos dias se especulou que o brasileiro acabaria cortado da luta, mas a confirmação foi dada somente nesta terça-feira pelo presidente do UFC, Dana White. Ele ainda não decidiu se Wineland enfrentará outro oponente, ou se um dos outros duelos - entre os quais os dos meio-pesados Maurício Shogun x Rogério Minotouro e Dan Henderson x Rashad Evans - será transformado em luta principal.

Renan Barão é o atual campeão interino dos pesos-galos. Se vencesse Wineland, estaria credenciado a enfrentar Dominick Cruz pela unificação dos títulos da categoria.