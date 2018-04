Lesionado, Djokovic faz último sacrifício antes das suas férias

Novak Djokovic está prestes a terminar uma das temporadas mais espetaculares da história do tênis profissional - que começou em 1968. O sérvio desbancou verdadeiras lendas vivas da modalidade como Roger Federer e Rafael Nadal para conquistar três títulos de Grand Slam (Australian Open, Wimbledon e US Open) e chegar à Masters Cup, que terá a primeira rodada no domingo, com apenas quatro derrotas no ano.

Mas Djokovic está lesionado e chegar a mais um título, ainda mais em torneio com os oito melhores do mundo, vai ser mais uma tarefa dificílima. Com dores no ombro desde a semana antecedente ao US Open, o sérvio terá de fazer um último esforço antes das férias. E não esconde de ninguém que não vê a hora de relaxar e esquecer as tensões de uma temporada estafante.

"Foi um longo ano e especialmente uma temporada de muito sucesso que me exigiu muito no lado mental e físico. Preciso de um tempo livre", confessa o atual número 1 do mundo, que não pode mais perder a liderança do ranking em 2011. "Provavelmente vou para algum paraíso tropical com minha namorada para relaxar. E depois...bem, depois estarei pronto novamente."

Mas antes o sérvio terá de colocar sua coroa à prova na Arena O2, em Londres, onde começa domingo o milionário torneio, que distribui R$ 8,85 milhões em prêmios - o número 1 embolsou R$ 19 milhões só neste ano. Na estreia, na segunda-feira, Djokovic já enfrenta o checo Tomas Berdych, 7.º do mundo, nunca um adversário fácil.

"Um torneio com os oito melhores do mundo é muito complicado para qualquer tenista. O nível é muito alto. Cada jogo você precisa jogar o seu melhor para vencer", explica o sérvio, já imaginando dias difíceis na capital britânica. "O bom é que há um dia de descanso entre uma partida e outra. Isso pode me ajudar."

Djokovic confessa que não esperava ter um ano de tanto sucesso, ainda mais com Nadal e Federer ainda no circuito e ambos muito próximos de suas melhores fases também. Na temporada passada, o sérvio chegou a brincar que havia nascido na era errada por ter de enfrentar os dois e invariavelmente perder. Agora ele costuma vencê-los.

"Tive algumas experiências difíceis nos últimos anos que me ajudaram a melhorar e ter um ano incrível como o de 2011. Eu não esperava, para dizer a verdade, mas só posso pensar que foi resultado de trabalho árduo."