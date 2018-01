Lesionado, Gatlin não participará do Meeting de Lausanne Com problemas no joelho, o atleta norte-americano Justin Gatlin, campeão olímpico dos 100 metros e detentor do recorde mundial da modalidade, ao lado do jamaicano Asafa Powell, com 9s77, não participará do Meeting de Atletismo de Lausanne. A informação foi divulgada neste domingo pelos organizadores da competição. A intensidade da lesão em Gatlin não foi revelada, mas o corredor norte-americano não deve participar de nenhuma competição até o final deste mês, para poder se recuperar totalmente. Por sua vez, Powell só vai decidir se participará da competição suíça nesta segunda-feira. "Estamos negociando com ele. De qualquer maneira, a presença de Powell é aguardada por todas, mesmo que ele não participe. Mas acredito que ele correrá, caso não tenha sofrido nenhuma lesão na prova disputada neste último sábado, em Paris (Powell correu os 100 metros e venceu com 9s85)", explicou Jacky Delapierre, um dos organizadores do Meeting de Lausanne.