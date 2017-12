Lesionado, João Derly desfalca o Brasil no Pan de judô Com uma lesão no ombro esquerdo, o meio-leve João Derly foi cortado da seleção brasileira para a disputa do Campeonato Pan-Americano sênior de judô, que será disputado entre os dias 25 e 27 de maio, em Buenos Aires. Campeão mundial em 2005, no Cairo (Egito), Derly será substituído por Leandro Cunha, que venceu a competição em 2004 ao bater na final o cubano Yordanis Arencibia. "Fico triste de estar fora de uma competição importante como esta, ainda mais a poucos dias da viagem. Mas sei que tenho que pensar primeiro na minha saúde", disse o judoca gaúcho, que poderá passar por uma artroscopia no local. "Já venho sentindo dor desde o começo do ano, mas a situação se agravou agora. No Desafio contra o Japão, senti bastante no final da luta", completou. Em 2004, Leandro Cunha passou por situação semelhante. Na ocasião, ele substituiu Henrique Guimarães e voltou da Venezuela com o ouro. "Apareceu a oportunidade novamente e vou aproveitar ao máximo. O Pan vai ser um bom termômetro para avaliar o nível dos principais judocas do continente para o Pan-2007 (no Rio). Quero estar entre os primeiros." A outra novidade na equipe foi a convocação do absoluto Carlos Honorato. "Fico feliz com mais esta oportunidade. Me dediquei bastante e vou buscar com todas as minhas forças mais uma medalha de ouro no Pan", disse. Confira a equipe brasileira no Pan: Masculino -60kg: Denílson Lourenço (Pinheiros-SP) -66kg: Leandro Cunha (Pinheiros-SP) -73kg: Moacir Mendes Jr (Sogipa-RS) -81kg: Flávio Canto (Gama Filho-RJ) -90kg: Hugo Pessanha (Gama Filho-RJ) -100kg: Mario Sabino (São Caetano-SP) +100kg: Daniel Hernandes (Pinheiros-SP) Absoluto: Carlos Honorato (São Caetano-SP) Técnico: Luiz Shinohara Feminino -48kg: Daniela Polzin (Gama Filho-RJ) -52kg: Érika Miranda (Minas Tênis Clube-MG) -57kg: Danielle Zangrando (Academia Rogério Sampaio-SP) -63kg: Vânia Ishii (Pinheiros-SP) -70kg: Kelly Silva (São Bernardo-SP) -78kg: Edinanci Silva (São Caetano-SP) +78kg: Aline Puglia (São Bernardo-SP) Técnica: Rosicléia Campos