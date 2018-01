Lesionado, Radek Stepanek desiste de disputar o US Open O tenista checo Radek Stepanek, número nove do mundo, anunciou nesta terça-feira que não vai participar do US Open, o quarto Grand Slam do ano, por causa de fortes dores nas costas. A competição norte-americana, disputada em quadra dura (de cimento), começará na próxima semana. "Meu estado de saúde não é o ideal. Parece que vou ficar muito tempo fora das quadras e vou perder outros eventos além do US Open", explicou o tenista, de 27 anos. Nesta temporada, Stepanek havia conquistado o primeiro título de sua carreira (o ATP de Roterdã), em fevereiro, na Holanda. O suíço Roger Federer, número um do mundo, é o atual campeão do US Open e grande favorito ao título deste ano da competição. Já o norte-americano André Agassi, um dos grandes nomes da história do tênis, vai encerrar a carreira após a sua participação no evento que será disputado em Nova York e distribuirá cerca de US$ 18,5 milhões em prêmios.