Lesionado, Sergio Ramos vai desfalcar Real Madrid na estreia do Mundial

Um dos principais nomes do Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos é desfalque para a estreia do Mundial de Clubes, nesta quinta-feira, às 8h30 (de Brasília), contra o América do México, em Yokohama, no Japão. A confirmação da ausência do capitão merengue foi dada pelo técnico Zinedine Zidane nesta quarta.

"Ele não vai jogar. Ele sentiu um pouco, não é nada, mas tem dores. Estava um pouco sobrecarregado e, como sempre, não vamos arriscar nada. Vamos ver se ele chega bem para o domingo", disse o comandante, em entrevista coletiva, na qual já vislumbrou a passagem do seu time para uma eventual final.

Com dores musculares, Sergio Ramos foi ausência nos treinos realizados até aqui pelo clube espanhol no Japão, depois de ter sido decisivo com gols marcados no final das duas últimas partidas do Campeonato Espanhol, primeiro no 1 a 1 no clássico contra o Barcelona, no Camp Nou, e depois em casa na vitória por 3 a 2 sobre o La Coruña. Para este confronto com o América, seu substituto ainda não foi definido.

Além de confirmar que irá poupar o seu principal defensor, Zidane pregou respeito ao adversário mexicano, que entra no Mundial de Clubes como atual campeão da Concacaf.

"Conhecemos o rival. Nós não precisamos de meses para conhecer um adversário. E os jogadores também. Passamos três dias falando com eles e no dia do jogo levaremos mais detalhes. A ideia é fazer um grande jogo. Dizem que não se ganha com a camisa, e é verdade, eu acho o mesmo. Nós vamos ter que lutar e jogar bem para chegar à final. Eu e os jogadores estamos convencidos disso", enfatizou o comandante.