Letão surpreende e fatura etapa de motos do Rally Dakar Um piloto da Letônia e o brasileiro Jean Azevedo foram as principais surpresas da etapa desta segunda-feira válida pelo 10.º dia do Rally Dakar. Janis Vinters deixou para trás os grandes nomes do rali e fez o melhor tempo da especial entre Tichit e Néma, na Mauritânia. Já Jean chegou na quinta colocação, seu melhor resultado até aqui na edição 2007 da competição. Vinters percorreu os 494 quilômetros cronometrados em 6h08min51seg, com 7min31seg à frente do francês Cyril Després e 7min53seg do espanhol Marc Coma e do noruguês Pal Anders Ullelvalseter. Jean cruzou a linha de chegada com a marca de 6h18min25seg, apenas 9min34seg atrás da grande zebra da etapa. Até então, o brasileiro havia oscilado bastante, mas nunca conseguira estar tão próximo da primeira colocação. Ele foi 29.º no primeiro dia; sétimo no segundo; oitavo no terceiro; 14.º no quarto; 10.º no quinto; 182.º no sexto; 46.º no sétimo; e sétimo no nono dia. O oitavo dia foi reservado para descanso dos pilotos. Graças a sua performance desta segunda, Jean conseguiu terminar à frente de pilotos que brigam pelo título, como o americano Chris Blais e o francês David Casteu. Aliás, sua classificação no acumulado das etapas deve melhorar bastante. Já a disputa pela primeira posição no geral pouco mudou no que diz respeito ao duelo entre o líder Marc Coma e o vice-líder Cyril Després. O espanhol segue sossegado na frente, com o tempo total de 36h41min31seg, a 54min36seg do francês. A terceira colocação é de Casteu (a 1h11min15seg), a quarta pertence a Blais (a 1h34min20seg) e a quinta a Ullevalseter (a 2h00min06seg). Jean surge a 10h26min17seg de Coma.