Letícia Bufoni está pronta para Circuito Mundial de Skate em Paris

SÃO PAULO - Depois de conquistar a medalha de ouro nos X-Games Foz do Iguaçu após quase ter ficado de fora da competição (devido a um rompimento nos ligamentos do tornozelo), Letícia Bufoni, 20 anos, tem mais um desafio pela frente: defender seu título no Far’n High 2013 em Paris, etapa francesa do circuito mundial de skateboarding. Favorita a ficar novamente no primeiro lugar, a skatista afirma esta pronta para o torneio.

“Espero me destacar. Minha meta é distribuir as manobras com velocidade e fluidez pelo circuito, garantindo uma boa performance para conquistar a vitória”, disse Letícia.O Far’n High 2013 é considerado uma das mais importantes competeições da modalidade no mundo e será realizado entre os dias 23 e 26 de maio na capital francesa. Abaixo,veja Letícia em ação nas ruas do Rio de Janeiro.