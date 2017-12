Levada de helicóptero a hospital após queda no snowboard, Isabel Clark passa bem

Em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, no ano que vem, Isabel Clark deu um susto durante etapa da Copa do Mundo de Snowboard esta semana. Na última quinta-feira, ela sofreu um acidente na competição em Cervinia, na Itália, e precisou ser levada de helicóptero para um hospital nas proximidades.

Isabel sofreu uma dura queda no gelo e chocou sua cabeça contra o chão. A brasileira deixou o local sentindo bastante dor no pescoço, mas fez questão de tranquilizar os fãs neste sábado ao revelar que os exames médicos realizados não mostraram qualquer problema mais grave.

"Terminei a Copa do Mundo de Cervinia com uma viagem de helicóptero até o hospital de Aosta. Só o que tenho a dizer é que o capacete e o protetor de boca me salvaram, pois a pancada foi grande. Apesar da imensa dor no pescoço, graças a Deus não quebrei nada", revelou a atleta em sua página no Twitter.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A brasileira terminou a competição em Cervinia na 26.ª colocação, resultado inferior ao 15.º lugar alcançado na etapa anterior, em Val Thorens, na França. Vale lembrar que para ir a Pyeongchang, Isabel precisa estar entre as 30 primeiras colocadas no ranking da Federação Internacional de Esqui.

"Contente com a minha evolução nessas três últimas etapas da Copa do Mundo, chegando cada vez mais perto dos Jogos Olímpicos", comentou a brasileira de 41 anos.