Levantador Maurício dá adeus ao vôlei Depois de 18 anos de uma carreira de sucesso - em que ganhou quase tudo - o levantador Maurício anunciou a aposentadoria nesta quarta-feira, aos 37 anos. Considerado o melhor levantador brasileiro de todos os tempos, Maurício fez 580 jogos pela seleção brasileira de vôlei. Neste período, ganhou vários títulos sul-americanos; duas vezes a Liga Mundial e conquistou duas medalhas de ouros em Jogos Olimpícos. ?Este é um momento muito difícil para mim. Chegou a hora. Estou resolvido?, disse ele, em entrevista à Rede Globo, no início da tarde. ?É claro que fica aquela dor. Se pudesse voltar no tempo e começar tudo de novo certamente eu faria, mas agora é pensar no futuro?, acrescentou ele. O jogador - que estava no Macerata, da Itália - disse que quer ficar no Brasil e tocar alguns projetos profissionais em Campinas, onde nasceu. ?Eu pretendo trabalhar para o esporte brasileiro. O Pan está tão perto e acho que posso ajudar de alguma maneira?, finalizou.