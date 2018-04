Levantadores protagonizam um duelo especial

Uma das atrações da final da Superliga masculina será o duelo entre dois levantadores que, para muitos, são os melhores do País. Pelo RJX, Bruninho, filho do técnico da seleção, Bernardinho, mantém regularidade há vários anos e já não há quem questione sua presença no time nacional. Do outro lado, William, que já esteve na seleção e por pouco não integrou a equipe que ganhou a prata em Londres.

William foi preterido por Ricardinho na Olimpíada, mas faz um trabalho muito bom pelo Sada Cruzeiro desde o ano passado, quando foi uma das peças mais importantes na conquista do título da Superliga. Foi eleito o melhor levantador daquela competição e o destaque da final, contra o Vôlei Futuro. Antes, William jogou um período na Argentina, fez sucesso no país vizinho e acabou repatriado pelo Cruzeiro. Hoje, é um dos ídolos do time da cidade de Contagem.

Para Bruninho, não existe essa disputa particular. Ele reconhece o valor do oponente e o elogia bastante, mas diz que vai entrar no Maracanãzinho preocupado em ajudar o time a conquistar o título, sem se importar com comparações. "É normal que se estabeleçam esses confrontos particulares, mas isso não é prioridade", declarou Bruninho.

Para William, seu colega é um nome internacional, respeitado por todos os grandes jogadores de vôlei do mundo. E ele também desconversou sobre o duelo com Bruninho, embora tenha admitido que ganhar um título com uma ótima atuação fecharia com chave de ouro o bicampeonato do Cruzeiro. "Se eu puder ser eleito de novo o melhor em quadra numa final, excelente. Mas isso só vai valer para mim se meu time for campeão", declarou William.