Levantamento de peso também suspende vínculo com a SportAccord

A Federação Internacional de Levantamento de Peso decidiu suspender sua filiação à entidade em razão do recente ataque do presidente da SportAcoord, Marius Vizer, contra o Comitê Olímpico Internacional (COI).

Há três semanas, em Sochi (Rússia), na abertura da 14ª Assembleia Geral da SportAcoord, Vizer fez duras críticas ao COI, acusando o órgão de ser pouco transparente. Ele ainda sugeriu que os Jogos Mundiais, evento de maior repercussão da SportAccord, se transformassem em um concorrente dos Jogos Olímpicos, reunindo os Mundiais das modalidades olímpicas.

Vizer foi rapidamente taxado de "ditador", porque não expressava a opinião dos membros da entidade. No dia seguinte, a Associação de Federações Olímpicas de Verão (ASOIF, na sigla em inglês) anunciou a suspensão as suas relações com a SportAccord.

Desde então, as federações de boxe, canoagem, tiro com arco e tae kwon do, entre outras, se desfiliaram da entidade. Agora chegou a vez do levantamento de peso, a 10ª modalidade a se afastar da SportAccord.