Levantamento de peso tem 4.º doping nos Jogos Asiáticos A levantadora de peso Oo Mya Sanda, do Mianmar, foi pega no exame antidoping e perdeu a medalha de prata que havia conquistado nos Jogos Asiáticos, na categoria até 75 quilos. Ela usou uma anabolizante proibido e já devolveu a medalha após a análise da contraprova. É o quarto caso positivo de doping anunciado nesta edição da competição, todos envolvendo atletas do levantamento de peso - eram um homem e uma mulher do Usbequistão e outra atleta do Mianmar, mas nenhum deles havia obtido medalhas. Para o diretor-geral do Conselho Olímpico Asiático, Husain Al Musallam, os seguidos casos de doping mostram que o controle evoluiu - até agora, 800 dos 1.200 exames previstos já foram realizados. Segundo ele, nos Jogos Asiáticos de 2002, em Busan, na Coréia do Sul, houve 10 casos positivos para mil exames. Não deve acontecer controle sanguíneo, que permite a descoberta da eritropoietina (EPO), que aumenta a oxigenação do sangue e o fôlego dos atletas. Ele acredita que a culpa pelo excesso de casos no levantamento de peso é culpa principalmente de técnicos e atletas. "Não podemos culpar os demais competidores, o esporte é bom, o problema são os trapaceiros", avaliou. A Índia foi proibida de disputar a modalidade nos Jogos depois de seguidos casos nos últimos anos.