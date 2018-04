Levante tem boa atuação e goleia City arranca empate com Liverpool

Liverpool e Manchester City disputaram um clássico agitado no Anfield Road, ontem, diante de um público de cerca de 40 mil pagantes. Ao final, o empate por 1 a 1 foi comemorado pelo time visitante, que sustenta a liderança isolada do Campeonato Inglês, agora com 35 pontos, cinco à frente do Manchester United, que também empatou, no sábado. O Liverpool soma 23 pontos.

O responsável pela manutenção da invencibilidade do City foi o goleiro Joe Hart, que fez duas grandes defesas, principalmente uma nos acréscimos do segundo tempo, quando o Liverpool mais pressionava.

Naquela altura, o City jogava com dez homens, após a expulsão de Balotelli. O italiano entrara na etapa final e ficou em campo por apenas 18 minutos.

Os gols da partida ocorreram no primeiro tempo. De ombro, Kompany abriu a contagem aos 30 minutos para o City. Aos 33, o empate do Liverpool veio em um chute de Adam que desviou em Lescott e enganou Hart.

A defesa do goleiro que garantiu o ponto ao time de Manchester aconteceu aos 47 minutos da etapa final, numa cabeçada de curta distância do grandalhão Carroll.

Luto e desfalque. O técnico do Liverpool, Kenny Dalglish, disse que não escalou Craig Bellamy porque o atacante galês ficou muito triste ao tomar conhecimento da morte do técnico da seleção de seu país, Gary Speed. "Foi o melhor que pude fazer por ele", disse Dalglish. "Ele era muito amigo de Gary, que foi uma espécie de mentor dele, e por isso Bellamy ficou muito deprimido. Não há como uma partida de futebol ser mais importante do que um sentimento de perda."

Gary Speed foi encontrado morto em sua casa em Cardiff. As autoridades policiais investigam o caso, e não descartam nenhuma hipótese.

Gary Speed disputou mais de 500 partidas pela primeira divisão inglesa, atuando em clubes como Leeds, Everton, Newcastle, Bolton e Sheffield United. Ele havia assumido o cargo de treinador da seleção galesa em dezembro do ano passado.

O resultado para o Liverpool não foi dos melhores, já que o time vermelho atuava em seu campo, diante de sua torcida, e teve a chance de derrubar o último invicto do Campeonato Inglês. Em 13 jogos, o Manchester City conquistou 11 vitórias e empatou apenas duas partidas. "Acho que eles começaram melhor, mas nossa equipe se recuperou na segunda etapa", disse Dalglish. "Foi muita sorte nossa termos empatado logo em seguida ao gol de abertura. Fizemos de tudo para conseguirmos a vitória na segunda etapa mas infelizmente não fomos felizes."

O técnico do City, o italiano Roberto Mancini, considerou um belo presente o ponto conquistado pela equipe no dia do seu 47.º aniversário. "Foi um bom resultado porque atuamos com dez jogadores nos últimos dez minutos", afirmou Mancini. "Mas, para mim, o segundo cartão amarelo de Balotelli foi injusto", reclamou o treinador.

A partida entre Swansea e Aston Villa também foi disputada sob um clima de profunda tristeza no Estádio Liberty, por conta da morte de Gary Speed. O minuto de silêncio antes da partida foi interrompido pelos aplausos dos torcedores em homenagem ao treinador. O goleiro irlandês Shay Given, do Aston Villa, amigo particular de Speed, foi flagrado chorando.

As duas equipes criaram poucas chances de gol e o jogo terminou 0 a 0. O zagueiro Dunne, do Aston Villa, disse que os jogadores aturaram desatentos.

O Bétis e o Levante começaram a todo vapor no Campeonato Espanhol. Mas, à medida que as rodadas foram passando, os mandachuvas do país, Real Madrid e Barcelona, começaram a se impor e as duas equipes passaram ao papel de figurantes que lhes estava reservado desde o início da competição.

O Levante, porém, até que vai tendo um desempenho razoável, considerando seus recursos e time limitados. Ontem, por exemplo, o time atuou diante de sua torcida e goleou o Sporting Gijón por 4 a 0.

No primeiro tempo o Levante, que agora tem 26 pontos em quarto lugar, já vencia por 1 a 0, gol de Bakero. Koné (2) e Valdo, na segunda etapa, completaram o expressivo placar.

O Bétis, com apenas 16 pontos, porém, já começa a preocupar a sua torcida. Jogando em Sevilha, perdeu do Real Sociedad, penúltimo colocado com nove pontos, por 3 a 2, em uma partida que só foi definida nos últimos minutos.

Outra surpresa na 13.ª rodada foi a vitória do Osasuna sobre o Espanyol por 2 a 1.

A rodada será completada hoje com Málaga x Villarreal.