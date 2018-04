Leve tremor de terra sacode Atenas Um leve tremor de terra sacudiu Atenas nesta terça-feira. Uma primeira sacudida foi seguida por outra um pouco mais forte. O Instituto de Geodinâmica do Observatório de Atenas confirmou o tremor, mas não precisou até agora sua magnitude nem seu epicentro. O fenômeno, que não provocou alarme, foi sentido também no Complexo Olímpico OAKA, situado em Maroussi, na periferia de Atenas, principalmente no centro de imprensa.