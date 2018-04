Levir repete time do Fluminense em treino para duelo com a Ferroviária Em preparação para o jogo da próxima quarta-feira com a Ferroviária, pela segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Levir Culpi comandou na manhã desta sexta-feira um treinamento na Escola de Educação Física do Exército e mostrou que não tem muitas dúvidas para escalar o Fluminense no duelo em Araraquara, no interior paulista. Afinal, voltou a repetir a formação que foi eliminada nas semifinais do Campeonato Carioca contra o Botafogo, no último fim de semana.