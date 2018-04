Levir reprova atuação do Fluminense em novo empate: 'Abaixo da média' O técnico Levir Culpi reprovou a atuação do Fluminense no empate por 0 a 0 com Vitória, domingo, no Barradão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha apontado evolução em comparação ao duelo anterior - a igualdade em 1 a 1 com o Ypiranga-RS, pela Copa do Brasil -, ele avaliou que a equipe carioca pode apresentar um futebol muito melhor.