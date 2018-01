Lewis admite que foi liberado a competir O recordista mundial e nove vezes campeão olímpico, Carl Lewis, admitiu nesta quarta-feira que foi liberado pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos para competir, apesar de ter sido flagrado no exame de doping, em testes realizados antes de provas seletivas para a Olimpíada de Seul, em 88. Diretor executivo do comitê naquele ano, Baaron Pittenger também confirmou o doping, mas garantiu que o nível de estimulantes encontrado na urina do atleta era tão baixo que os especialistas entenderam que se tratava de um caso de consumo acidental. Além disso, disseram eles, o uso não tinha como objetivo a melhoria no desempenho. Por conta disso, ele foi apenas advertido e liberado, explicou o diretor. ?Naqueles anos era assim?, assegurou Lewis. ?Se você cometia uma infração; se comprovava que era uma substância proibida, se dava uma advertência. Todos os casos eram tratados desta maneira. Essa era a política?, argumentou. Lewis reagiu com irritação à intenção do advogado de Ben Johnson, que pretende pedir nos tribunais o confisco da medalha de ouro dos 100m dos Jogos Seul. ?Isso é ridículo. A quem importa isso??, perguntou ele. ?Fui atleta durante 18 anos e já faz cinco que encerrei a carreira e ainda falam de mim!?, acrescentou. Johnson venceu a prova dos 100m naquela olimpíada, mas teve a medalha confiscada depois que acabou sendo flagrado no exame antidoping. Lewis, que chegou em segundo naquela prova, herdou a medalha. Carl Lewis foi citado pelo ex-médico chefe do comitê olímpico norte-americano, Wade Exum, de estar entre os mais de 100 atletas americanos que tiveram o exame de doping positivo, mas que foram autorizados a competir, no maior escândalo da história do atletismo norte-americano.