Lewis confirma revanche com Rahman A revanche entre o pugilista inglês Lennox Lewis e o atual campeão dos pesos-pesados, o norte-americano Hasim Rahman, será no dia 6 de outubro, em Las Vegas. Lewis aceitou nesta sexta-feira a oferta de US$ 12,5 milhões do empresário de Rahman, Don King, e anunciou nesta sexta-feira o combate. ?Eu não vejo problemas em Don King promover a luta desde que ele cumpra a promessa de me pagar os US$ 12,5 milhões dos meus direitos de imagem, com certas garantias, dentro de uma semana?, ressaltou o ex-campeão. O primeiro confronto entre os pugilistas se deu no dia 22 de abril, na África do Sul, quando Rasim Rahman nocauteou Lewis e sagrou-se campeão do Conselho Mundial de Boxe (CMB) e da Federação Mundial de Boxe (FMB).