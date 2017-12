Lewis deve anunciar aposentadoria O puglista britânico Lennox Lewis deverá anunciar nesta sexta-feira que vai encerrar a carreira, segundo informou a Rádio BBC, de Londres. De acordo com fontes ligadas ao pugilista ouvidas pela emissora de rádio, o campeão do mundo dos pesos pesados considera não ter mais rival a enfrentar, depois que impôs uma derrota incontestável a Mike Tyson, em 2002. Com 15 anos de carreira, Lewis está já há algum tempo fora dos ringues. Seu último combate aconteceu no início de 2003, quando venceu o ucraniano Vitali Klitschko por abandono. Se Lewis se retirar ou não quiser enfrentar Klitschko, o boxeador ucraniano terá que lutar contra Corrie Sanders para definir quem será o próximo campeão do mundo. O presidente do CMB, o mexicano José Sulaiman, disse que deu um mês tanto a Lewis como a Klitschko para que negociem os termos da luta.