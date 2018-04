Lewis e Merlene são os maiores vencedores no Mundial

Mais ouros em um Mundial (3): Marita Koch (ALE), em 1983 (200 m, 4 x 100 m e 4 x 400 m); Carl Lewis (EUA), em 1983 e 1987 (100 m, salto em distância e 4 x 100 m) Maurice Greene (EUA), em 1999 (100 m, 200 m e 4 x 100 m) Tyson Gay (EUA), em 2007 (100 m, 200 m e 4 x 100 m) Campeão mais velho: Ellina Zvereva (BLR/lançamento de disco em 2001, com 40 anos e 269 dias) e Abel Antón (ESP/maratona em 1999, com 36 anos e 308 dias). Campeão mais jovem: Merlene Frazer (JAM/revezamento 4 x 100 m em 2001, com 17 anos e 248 dias); Tirunesh Dibaba (ETI/5.000 m em 2003, com 17 anos e 333 dias); e Ismael Kirui (QUE/5.000 m em 1993, com com 18 anos e 177 dias) Mais participações em Mundiais de atletismo: Com 9 edições: Tim Berrett (CAN), Laverne Eve (BAH), Franka Dietzsch (ALE), Jackie Edwards (BAH), Susana Feitor (POR) e Maria Mutola (MOC) Com 8 edições: Jan Zelezny (RTC), Lars Riedel (ALE), Jesús Ángel García Bragado (ESP), Hatem Ghoula (TUN), Danny McFarlane (JAM), Kevin Sullivan (CAN), Merlene Ottey (JAM), Yelena Nikolayeva (URS/RUS), Fiona May (GBR/ITA), Beverly McDonald (JAM) e Eunice Barber (SLE/FRA) Edição com mais participantes: 2007, em Osaka, com 1.882 atletas Edição com mais países participantes: 1999, em Sevilha (ESP), com 201 Edição com mais recordes mundiais batidos: 1993, em Stuttgart (ALE) Edição com mais casos de doping: 2001, em Edmonton (CAN), com 16 Primeiro ouro: Grete Waitz (NOR), na maratona feminina em 1983, em Helsinque (FIN) Vitória mais apertada: Um milésimo nos 100 m da edição de 1983, em Stuttgart (ALE) - a americana Gail Devers completou a prova em 10s811, enquanto a jamaicana Merlene Ottey chegou em segundo com 10s812