Lewis e Rahman lutarão na África A luta do pugilista inglês Lennox Lewis com o norte-americano Hasim Rahman, no dia 21 de abril, será na África do Sul. O local foi confirmado nesta terça-feira o agente do boxeador, Frank Maloney. Ele disse que o combate será em um estádio fechado, durante a madrugada na África do Sul, para coincidir com o horário nobre da televisão nos Estados Unidos. ?Será nos arredores de Johannesburgo, em Carnival City?, disse Maloney, que esteve local na semana passada. ?É de primeira linha. O único problema é que está a 300 metros acima do nível do mar, o que significa que teremos de chegar pelo menos quatro semanas antes?. Depois dessa luta, o próximo adversário de Lewis deve ser Mike Tyson.