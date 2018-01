Lewis e Tyson vão lutar em Los Angeles Os pesos pesados Lennox Lewis e Mike Tyson vão lutar dia 21 de junho, em Los Angeles. O britânico Lewis, campeão dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB), terá pela frente o canadense Kirk Johnson, enquanto Tyson vai enfrentar o ucraniano Oleg Maskaev. A noitada dupla, que será disputada no ginásio do Staples Center, local dos jogos do time de basquete do Los Angeles Lakers, servirá para promover um futuro duelo entre Lewis e Tyson. Poderá ser uma revanche para Tyson, que em 8 de junho do ano passado perdeu por nocaute no oitavo assalto. O CMB exige que Lewis enfrente o ucraniano Vitali Klitschko, primeiro no ranking da entidade, mas pode oficializar o combate nos próximos dias. Caso contrário, o pugilista britânico podrá ter o título cassado. Nesta terça-feira a Comissão de Boxe do Estado da Califórnia deu licença para que Tyson lute em Los Angeles. Na semana passada a comissão de Nova Jersey negara a licença impossibilitando a realização da noitada.