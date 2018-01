Lewis enfrenta Mike Tyson em junho O britânico Lennox Lewis, campeão mundial peso pesado pela Associação e Federação Mundial de Boxe, aceitou enfrentar o norte-americano Mike Tyson, líder do ranking do Conselho no mês de junho. "Conversei com o representante de Tyson, Shelly Finkel, e me deram a opção de escolher a hora e o local do combate. Me sinto lisongeado pela oferta", disse Lewis. O combate valerá a disputa dos títulos mundiais. O maior empecilho para a realização da luta era os direitos de TV, já que cada lutador tinha contrato com emissoras diferentes. Antes disso, o pugilista inglês terá de lutar contra o também norte-americano Hasim Rahman, na África do Sul, em abril.