Lewis faz revanche com Rahman O inglês Lennox Lewis tem neste sábado, em Las Vegas, a chance de recuperar os títulos dos pesos pesados, versão Conselho Mundial de Boxe e Federação Internacional de Boxe. Há sete meses, na África do Sul, ele perdeu para o até então desconhecido norte-americano Hasim Rahman e, agora, terá a revanche. Na primeira luta entre os dois, com um único golpe de direita no quinto assalto, Rahman nocauteou Lewis e tornou-se milionário ao assinar um contrato de US$ 74 milhões com o promotor Don King. Neste sábado, Rahman terá de provar que seus méritos na vitória de abril foram além de um golpe de sorte. Qualquer que seja o resultado, ele sairá do ringue US$ 10 milhões mais rico.