Lewis não lutará com Klitschko Promotores do ucraniano Vitali Klitschko ameaçaram Lennox Lewis, campeão dos pesados pelo CMB, com uma ação legal por quebra de contrato. Lewis enfrentaria Klitschko em abril, mas porta-vozes do pugilista inglês disseram que ele só voltará a lutar em junho, contra Mike Tyson, dependendo de como o americano se sair contra Clifford Etienne, em fevereiro.