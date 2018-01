Lewis prevê luta curta com Klitschko O campeão mundial dos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB), o inglês Lennox Lewis, vai pôr seu título em jogo no dia 21 de junho, em Los Angeles, diante do ucraniano Vitali Klitschko. E ele prevê uma luta curta: ?Não sou pago para fazer hora extra?.