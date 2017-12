Lewis reconquista título dos pesados O pugilista britânico Lennox Lewis reconquistou seus cinturões de campeão dos pesos-pesados pelo Conselho Mundial e pela Federação Internacional de Boxe, na noite deste sábado, em Las Vegas, ao nocautear o norte-americano Hasim Rahman a um minuto e 29 segundo do quarto assalto. Lewis recebeu como prêmio pela vitória US$ 10 milhões e ampliou para 38 o número de vitórias de sua carreira, sendo 30 delas por nocaute, e apenas duas derrotas. Rahman, que tem sua marca fixada em 35 vitórias e duas derrotas, ganhou pouco mais de US$ 5 milhões. O combate foi a revanche da derrota sofrida por Lewis em abril último, na África do Sul, também por nocaute, uma das maiores zebras da história do boxe. Naquela ocasião, Lewis era favorito por até 23 por 1 nas bolsas de apostas, mas foi Rahman que levou os cinturões do CMB e FIB. Outros dois combates valendo títulos mundiais foram disputados esta noite, em Las Vegas. Na primeira delas, o norte-americano William Joppy reconquistou o título dos pesos-médios Associação Mumdial de Boxe (AMB), ao vencer, por pontos, o inglês Eastman. Na segunda, o venezuelano Yober Ortega ficou com o cinturão dos supergalos também da AMB, ao nocautear seu compatriota José Rojas, aos 36 segundos do quarto assalto.