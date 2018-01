Lewis renuncia ao cinturão da FIB O boxeador britânico Lennox Lewis, de 37 anos, anunciou nesta quinta-feira que renuncia ao cinturão mundial da Federação Internacional de Boxe (FIB) porque não tem interesse em lutar contra o norte-americano Chris Byrd, primeiro no ranking da entidade. Lewis, que também é campeão pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB), disse que pretende continuar sua carreira. "O mundo ainda não viu o melhor de Lennox Lewis?, afirmou. ?Byrd não é um desafio competitivo para mim.? A FIB exigia um combate entre Lewis e Byrd e havia determinado a data de 7 de dezembro para o duelo. Lewis, que deverá assinar nos próximos dias um contrato com o polêmico empresário Don King, poderá voltar aos ringues antes do fim do ano para encarar o ucraniano Vitali Kitschko, dono do título da Organização Mundial de Boxe (OMB). Byrd deverá enfrentar o norte-americano Evander Holyfield, que, em 1º de junho, venceu um combate eliminatório contra Hasim Rahman.