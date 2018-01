Lewis só luta com Tyson no fim do ano O britânico Lennox Lewis, campeão mundial dos pesos pesados, versão Conselho Mundial (CMB) e Federação Internacional de Boxe (FIB), afirmou, em entrevista à rádio BBC, que não lutará com o norte-americano Mike Tyson, dia 6 de abril. "Esta data está definitivamente fora de consideração para um confronto com Tyson, mas poderá servir para um outro adversário.? Lewis, de 36 anos, planeja enfrentar o norte-americano Chris Byrd, primeiro colocado no ranking da FIB. ?Acho que poderei lutar em Las Vegas.? O lutador da Inglaterra espera reprogramar uma data para encarar Tyson. ?Creio que esta luta acontecerá no fim do ano. Mike Tyson é um desafio final para minha carreira e será um desgosto tanto para mim como para o público se este combate não se realizar.? Emanuel Stewart, técnico de Lewis, afirmou que seu pupilo iniciará os treinamentos para lutar dia 6 de abril na próxima semana.