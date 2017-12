Lewis vence Tyson por nocaute Mike Tyson foi uma presa fácil. Lennox Lewis dominou completamente a luta mais esperada dos últimos anos e ganhou por nocaute no 8º round. Com a vitória na madrugada deste domingo, em Memphis, nos Estados Unidos, o britânico Lewis manteve os cinturões dos pesos pesados do Conselho Mundial (CMB) e da Federação Internacional de Boxe (FIB). O norte-americano Tyson já pediu uma revanche. Depois de muita polêmica, a luta entre Lewis e Tyson finalmente foi realizada na madrugada deste domingo. O combate estava inicialmente marcado para o dia 6 de abril, em Las Vegas, mas uma briga entre os dois pugilistas numa entrevista coletiva acabou adiando o confronto e obrigando a mudança de local. Memphis ganhou a disputa com outras cidades e abrigou o duelo no seu Pyramid Arena, recheado de personalidades. Desde o começo, Lewis manteve o controle da luta. Chegou a derrubar Tyson no final 4º round, mas o juiz Eddie Cotton nem abriu contagem pois soou o gongo. Até o nocaute, o pugilista britânico castigou bastante o rival norte-americano. No 8º round, o juiz chegou a abrir contagem para Tyson, mas ele conseguiu continuar na luta. Só que durou pouco. Logo em seguida, Lewis acertou novo golpe e derrubou o ex-campeão mundial. Aos 36 anos, Lewis tem agora 40 vitórias (31 nocautes), duas derrotas e um empate. Já Tyson, que tem 35 anos, passa a ter quatro derrotas em 55 lutas - venceu 49 (43 nocautes) e empatou duas. Pelo combate deste domingo, cada pugilista ganhou uma bolsa de US$ 17,5 milhões. Ao ouvir o pedido de revanche de Tyson, ainda em cima do ringue, Lewis fez um aceno positivo com a cabeça, mas não confirmou de imediato a realização de uma nova luta. "Quero apenas aproveitar o momento de ser o melhor do mundo", disse o campeão, que será obrigado a enfrentar o norte-americano Chris Byrd, número 1 da FIB, ainda este ano, para não perder seu cinturão.