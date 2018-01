Lewis x Klitschko bate recorde de audiência A luta de sábado entre os pesos pesados Lennox Lewis e Vitali Klitschko registrou a melhor audiência do canal HBO nos últimos seis anos nos Estados Unidos. Foram mais de 4,6 milhões de residências (13,4% ), perdendo para o duelo entre George Foreman e Shannon Briggs, em 22 de novembro de 1997, com 14,9%. ?Esta é uma amostra de que os combates entre pesos pesados fazem parte dos maiores eventos do mundo?, afirmou Ross Greenburg, presidente do HBO. Lewis venceu Klitschko por nocaute técnico no sexto assalto, depois que o juiz e o médico decidiram suspender o combate por causa dos ferimentos de Klitschko no supercílio esquerdo e no rosto.