Lewis x Tyson: 2 combates em 2002 Os pesos pesados Lennox Lewis e Mike Tyson vão lutar duas vezes em 2002. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, pelo empresário Shelly Finkel, que cuida da carreira de Tyson. ?Tudo deverá estar oficializado até a primeira semana de janeiro?, disse Finkel. ?As negociações estão caminhando para que a primeira luta seja dia 6 de abril, provavelmente em Las Vegas.? Independente do resultado, uma revanche já seria prevista no contrato. Cada lutador poderá receber cerca de US$ 50 milhões por combate. Um duelo entre Lewis e Tyson pode acarretar a cassação do cinturão da Federação Internacional de Boxe (FIB), que é de Lewis. O boxeador britânico também detém o título do Conselho Mundial de Boxe (CMB). O norte-americano Chris Byrd, primeiro colocado no ranking da FIB, abriu um processo no Tribunal de Nova Jersey, exigindo uma oportunidade para enfrentar Lewis. Byrd foi o vencedor de um torneio eliminatório organizado pela entidade. Já o presidente do CMB, o mexicano José Sulaymán, obrigou que os empresários de Tyson e Lewis entrem em um acordo até a primeira quinzena de janeiro. caso contrário, Lewis também pode ter seu título cassado. Finkel afirmou que Tyson não levou em consideração a proposta feita por Don King: US$ 79 milhões para fazer quatro lutas. ?Converso com Mike todos os dias. Ele quer Lewis. King só está querendo dificultar as negociações de uma futura luta entre Mike e Lewis.?