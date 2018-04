Lewis x Tyson deve ser na Inglaterra O esperado duelo entre os pesos pesados Mike Tyson e Lennox Lewis poderá ser na Inglaterra. A informação foi dada pelo canal britânico BBC. Empresários dos dois lutadores estiveram reunidos nesta quarta-feira analisando a melhor possibilidade, após a Comissão Atlética de Nevada ter negado a licença para que Tyson lutasse dia 6 de abril, em Las Vegas, no ringue do MGM Hotel. Outra alternativa seria levar o combate para Copenhague, na Dinamarca, onde Tyson lutou dia 13 de outubro, contra o ídolo local Brian Nielsen. Segundo o empresário Mogens Palle, ?não existe nenhum obstáculo?. ?Tyson não causou nenhum problema quando esteve aqui.? Em Londres, Lewis afirmou, nesta quarta-feira, que quer enfrentar Tyson logo e em qualquer lugar. Sobre as atitudes descontroladas do futuro adversário, dentro e fora do ringue, o campeão do CMB e da FIB, comentou. ?Ele tem algum problema mental. Precisa de cuidados médicos. Quem garante que ele não vai me morder no ringue??, afirmou Lewis, repetindo que sofreu uma mordida de Tyson na perna durante a tumultuada entrevista coletiva, em Nova York.