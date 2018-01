Lewis x Tyson pode ser em Beirute Cenário melhor que a pouco pacífica Beirute, capital do Líbano, para um confronto como o dos pesos-pesados Lennox Lewis e Mike Tyson não poderia existir. A sugestão é do promotor inglês John Hyland, que já entrou em contato com autoridades libanesas. A luta, que estava marcada para Las Vegas, no dia 6 de abril, foi cancelada porque Tyson não obteve autorização para lutar na cidade norte-americana. As Filipinas também já manifestaram vontade de organizar o combate.