Lewis x Tyson: recorde de vendas O combate de sábado entre os pesos pesados Lennox Lewis e Mike Tyson registrou a venda nos Estados Unidos de 1,8 milhão de assinaturas no sistema pay-per-view. O anúncio foi feito por executivos da HBO e Showtime, redes que transmitiram a luta direto de Memphis. No total, foram arrecadados US$ 103 milhões, a maior quantia da história. Este número de assinaturas é o maior desde 1997, quando o segundo duelo entre Tyson e Holyfield - a luta da mordida - vendeu 1,9 milhão de assinaturas.