Libby Lenton recebe prêmio de melhor nadadora australiana

Libby Lenton foi eleita a melhor nadadora australiana de 2007 durante uma cerimônia realizada em Sydney, na qual superou Jessicah Schipper em uma votação feita pelo público. Lenton, de 22 anos, conquistou cinco medalhas de ouro no Mundial de Natação disputado em abril em Melbourne, na Austrália, e se tornou a quarta mulher a receber o prêmio. Em anos anteriores foram eleitas as campeãs olímpicas Susie O'Neill (1995 e 1996), Jodie Henry (2004) e Leisel Jones (2006). A australiana ganhou as medalhas de ouro nos 50 e 100 metros livres, 100 metros borboleta e duas em revezamentos no último Mundial. O capitão da seleção australiana de natação, Grant Hackett, ficou com o prêmio de Melhor Nadador de 2007 em piscina curta.