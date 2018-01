Liberação de jogadores abre crise no vôlei Resolvida a crise da Seleção Feminina de Vôlei, que agora conta com o técnico José Roberto Guimarães, os problemas agora estão no time masculino. Um desentendimento entre o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ary da Graça Filho, e o técnico da Seleção Masculina, Bernardo Rezende, pode botar a perder todo um ciclo olímpico. Bernardinho está ameaçando "pegar o boné" porque não conseguiu cumprir seu plano de reunir todos os 20 atletas no Centro de Treinamento de Saquarema desde a última segunda-feira. Parte do grupo está treinando para a Copa do Mundo do Japão, de 16 a 30 de novembro. A competição dará vagas olímpicas para os três primeiros colocados. Bernardinho reclama das dificuldades que está enfrentando com clubes brasileiros e italianos para a liberação dos jogadores. Há alguns dias, a CBV fez um acordo com a Liga Italiana em que os seis campeões mundiais - Maurício, Rodrigão, Dante, Giba Nalbert e Gustavo - se apresentarão apenas no dia 02 de novembro. Além disso, sexta-feira mais cinco atletas viajam para Minas Gerais e voltam domingo: Giovane, Ricardinho, Henrique, André Nascimento e Samuel. Todos são atletas do Telemig/Minas e têm compromisso com o patrocinador do time. Segundo a CBV, os atletas podem ser liberados para seus clubes para participarem de competições que, eventualmente, ocorram em período de treinamento no Brasil. Outros dois jogadores, Éder, do Banespa/MasterCard, e Murilo, do Wizard/Suzano, estão disputando os Jogos Abertos do Interior e devem se apresentar segunda-feira a Bernardinho. Os atletas treinam dois períodos e voltam para disputar as semifinais dos Abertos. José Montanaro Júnior, gerente do time do Banespa, afirmou: "Não existe polêmica. Pedimos para a CBV liberar o Éder para os Jogos Abertos e isso foi atendido. Ele se apresenta segunda-feira ao Bernardinho e na terça já treina com o Banespa visando as semifinais do Paulista. Isso está acontecendo com todos os jogadores na mesma situação, como Murilo e Riad (da Ulbra/SPFC)" Por meio da assessoria de imprensa da CBV, Ary da Graça informou que não falará mais sobre o assunto. Bernardinho não foi encontrado pela reportagem.