Libertadores é do Cruzeiro

Aconteceu o impensável, ontem, no Mineirão: os torcedores do Cruzeiro, que foram ao estádio assistir ao jogo contra o América-RN, gritavam com grande entusiasmo a cada gol do Atlético-MG contra o Palmeiras, em São Paulo. E valeu a pena tanto fervor. Enquanto o Cruzeiro derrotava o lanterna do campeonato por 2 a 0, o Atlético vencia o Palmeiras e deixava uma das vagas da Taça Libertadores do ano que vem bem acomodada no colo do Cruzeiro. Mas a verdade é que a equipe cruzeirense jogou mal, a ponto de, no final do segundo tempo, até tomar uma pressão do fraco time potiguar. O time mineiro ganhava por 2 a 0 já nos primeiros 25 minutos de jogo e tudo levava a crer que a equipe de Natal deixaria o Mineirão com uma goleada. No entanto, não foi o que aconteceu. Com 2 a 0 no marcador, o Cruzeiro se acomodou, já que o América em nenhum momento chegou a ameaçar sua vitória. O Cruzeiro terminou o Brasileiro na quinta posição, somando 60 pontos, com 18 vitórias, 14 empates e seis derrotas. O América-RN ficou em último, com apenas 17 pontos, conseguidos em míseras quatro vitórias e cinco empates. Os jogadores do Cruzeiro entraram em férias ontem mesmo e só voltam às atividades em janeiro. Pela programação do Departamento de Futebol, a reapresentação dos atletas será no dia 3 de janeiro, para o início da pré-temporada.