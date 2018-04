Libertadores faz o Flu escalar reservas contra Atlético-PR

Como no primeiro jogo houve empate sem gols no Rio, o Flu terá de vencer ou empatar com gols quarta-feira, em Assunção, para avançar às semifinais da competição. Esse foi mais um motivo para Abel optar por escalar reservas no Estádio Cláudio Moacir.

Decisão tomada, Abel fez o possível para motivar os jogadores. Disse que o time escalado para enfrentar os paranaenses também é de alto nível, capaz de obter bons resultados contra todos os adversários do Brasileiro. "Esse time que vou levar a campo não é brincadeira e não teme ninguém. É composto por jogadores de grande experiência", declarou Abel, reforçando discurso que adota há meses - de que o Fluminense dispõe de um grande elenco e, por isso, tem ocupado posições de destaque e títulos nos últimos anos.

Ele tem razão quando fala em equipe experiente. Hoje, o Flu terá jogadores como o goleiro Ricardo Berna, o zagueiro Gum, os meio-campistas Diguinho e Felipe e o atacante Rafael Sóbis.

O Atlético, de volta à Série A, vai escalar os titulares, depois de disputar o Campeonato Estadual com uma equipe sub-23. O técnico Ricardo Drubsky, no entanto, não poderá contar com dois importantes jogadores: Elias e Douglas Coutinho.

Drubsky, porém, não deu as costas para os garotos que foram vice-campeões paranaenses. Ele levou para a reserva dois destaques do time sub-23: o goleiro Santos e o meia Marcos Guilherme.