Líder, ABN Amro 1 deve chegar ao Rio de Janeiro no sábado Após 18 dias e 12 horas de disputa da quarta etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades de Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro, o barco holandês ABN Amro 1 continua na liderança, com uma vantagem de 137 km sobre o segundo colocado, o norte- americano Pirates. O grande problema enfrentado pelas embarcações - o que tem obrigado as equipes a mudarem as estratégias de navegação - continua sendo a constante alternância dos ventos. Faltam cerca de 600 km para o ABN Amro 1 chegar ao Rio de Janeiro. A previsão é de que o barco holandês chegue neste sábado. Já o Brasil 1 foi favorecido pelas mudanças nos ventos e conseguiu se aproximar do terceiro colocado, o também holandês ABN Amro 2. A diferença entre ambos caiu para apenas 7 km. Classificação da quarta etapa: 1.º - ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson 2.º - Pirates/EUA - Paul Cayard 3.º - ABN Amro 2/HOL - Sebastián Jossé 4.º - Brasil 1/BRA - Torben Grael 5.º - Ericsson/SUE - Neal Mc Donald 6.º - Movistar/ESP - Bouwe Bekking